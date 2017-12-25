РИАМО - 25 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, который въехал в подземный пешеходный переход на западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро «Славянский бульвар» Москве. В результате пострадали более десяти пешеходов, из них пятеро скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество пострадавших устанавливается.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 238 УК РФ и статьи 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - сообщила Иванова.

Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии.

«В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу», - добавила Иванова.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве>>