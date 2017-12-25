РИАМО – 25 дек. Мэр столицы Сергей Собянин поручил проверить весь городской автобусный парк после аварии с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар», сообщает в понедельник РИА Новости.

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», — сказал Собянин на месте происшествия.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса «Мострансавто», начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области.

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