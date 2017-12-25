Католическое Рождество с 24 на 25 декабря отметили западные христиане. Для жителей европейских стран, а также Австралии, США и Канады Рождество намного важнее Нового года. Именно в этот праздник принято устраивать семейное застолье и вручать подарки. Обозреватель РИАМО расспросила жителей разных стран о необычных традициях празднования Рождества.

Что вас ждет в новом 2018 году? Гадание >>

Испания, Валенсия

© Инга Агошкова © Инга Агошкова 1 из 2

В Валенсии рождественские ярмарки открываются еще в начале декабря – работают палатки с чурросами и пончиками, а также небольшой рынок с мармеладом и национальным рождественским лакомством – турроном. В это время устанавливают железные елки, карусели для детей и ледовый каток при +15, рассказывает жительница Валенсии Инга.

В Рождество на стол подают конфеты с марципаном, польвороны и вино и дарят друг другу небольшие подарки. А на Новый год устраивают mascletа, то есть фейерверк.

Что надеть на Новый год 2018: модные образы для новогодней ночи >>

Австралия, Мельбурн

© Анна Седько © Анна Седько © Анна Седько © Анна Седько 1 из 4

Рождество в Мельбурне приходится на разгар лета, поэтому австралийский Санта может быть в шортах и на серфе, а вместо глинтвейна все пьют «Апероль Шприц». В остальном, как везде, здесь устраивают рождественские ярмарки, праздники для детей, корпоративы и Secret Santa на работе.

В городе везде ставят елки, люди переодеваются в Санту, магазины и улицы украшают новогодней атрибутикой, рассказывает жительница Мельбурна Анна. По ее словам, многие русские не могут прочувствовать дух праздника именно из-за отсутствия снега.

«Но я люблю тепло, так что в очередной раз с удовольствием отмечу праздник в платье», - говорит девушка.

Из Москвы в Мельбурн – ходить в пижаме и быть самим собой >>

Италия, Виченца и Венеция

© Егор Салтыков © Егор Салтыков © Егор Салтыков 1 из 3

Рождественский базар, с толпами людей и красными дорожками перед прилавками – главный признак Рождества в городе Виченца. При этом уличная иллюминация консервативная, в желто-белой гамме. На улицах наливают горячее красное сухое вино, чтобы прохожие не мерзли и не задерживались возле витрин, рассказывает Егор.

По его словам, всю рождественскую атмосферу создают люди, которые ходят по базарам и выбирают сладости, нарезку, вино, рождественские куличи, колбасу и цукаты. Здесь приятно просто сунуть нос в какой-нибудь ресторанчик и сказать «Buon Natale!», что значит «Счастливого Рождества!», а в ответ получить хор голосов: «Grazie, Buon Natale!», рассказывает Егор.

Вопреки стереотипам, мебель перед Рождеством никто не выкидывает. Дед Мороз по-итальянски называется Babbo Natale, по Венеции он разъезжает в гондоле.

Как встречать 2018 год Желтой Земляной Собаки >>

Исландия, Рейкьявик

© Анастасия Додонова © Анастасия Додонова © Анастасия Додонова 1 из 3

Жителям далекой сказочной Исландии подарки на Рождество, или Йоуль, как его называют в Скандинавии, приносят целых 13 дедов Морозов – йоласвейнов. Каждую ночь с 12 по 25 декабря один из йольских парней спускается с горы Эсья и раскладывает сюрпризы в детские сапожки, рассказывает жительница Рейкьявика Анастасия. Если ребенок вел себя не очень хорошо, то вместо игрушки или шоколадки он рискует найти в сапоге картофелину.

23 декабря в Исландии отмечают день покровителя государства – святого Торлака. В этот день исландцы убирают дом и начинают приготовления к рождественскому столу. Это последний день рождественского поста, и в стране рыбаков сложилась традиция подавать к столу рыбу – тухлого вареного ската. Сейчас этого обычая придерживается преимущественно старшее поколение, молодежь, особенно городская, бережет свои желудки для более удобоваримых блюд. Тем не менее, аромат деликатеса в этот день витает над Рейкьявиком.

Чтобы все успели купить подарки к Рождеству, 23 декабря все магазины, обычно работающие часов до 18:00 - 19:00, открыты до ночи. Дарят чаще всего книги.

Рождественский Сочельник 24 декабря начинается с похода в церковь и на кладбище, потому что исландцы считают, что этот праздник нужно отмечать всей семьей, включая тех, кого уже нет в живых. Они украшают могилы гирляндами и электрическими лампадками, чем приводят в изумление иностранных туристов.

В 6 вечера за праздничным ужином собираются тесным семейным кругом. На рождественском столе обычно много мясных блюд, главное из которых – hangikjöt – холодная копченая баранина. Ее принято подавать с отварным картофелем в белом соусе и класть на специальную рождественскую лепешку.

После ужина все раскрывают подарки. Официальными выходными являются только 25 и 26 декабря. В эти два дня исландцы стараются посетить как можно больше родных.

Что подарить на Новый год 2018: 15 небанальных подарков >>

Канада, Монреаль

© Петр Сикачев © Петр Сикачев © Петр Сикачев 1 из 3

В Канаде нет оригинальных рождественских традиций. На рождество здесь, как и в Европе, принято уезжать к родителям, так как это семейный праздник, рассказывает житель Монреаля Петр. Русские эмигранты, которые не хотят тратить безумные деньги на билеты в этот период, отмечают Рождество и Новый год с другими эмигрантами.

А 26 декабря в Канаде boxing day – блеклый аналог американского Black Friday. Если в «черную пятницу» раскупают подарки с прицелом на Рождество, то в «боксинг дей» магазины распродают то, на что никто не позарился. Давки и ажиотажа, как в США, здесь не наблюдается, но и скидок таких нет.

Из Москвы в Торонто – стать писателем и рассказывать про русскую кухню в Канаде >>

Голландия, Амстердам

© Елена Землянская © Елена Землянская 1 из 2

К Рождеству в Амстердаме относятся особенно трепетно. Декорировать город начинают еще в конце ноября. Это и ярмарки, и иллюминация, и концерты, и, конечно же, рождественские распродажи.

25 декабря – официальный выходной, который голландцы стараются провести в кругу семьи за ужином.

Из Москвы в Амстердам – как жить в городе абсолютной свободы >>

США, Нью-Йорк

© Olga Buenaventura © Olga Buenaventura © Olga Buenaventura © Olga Buenaventura 1 из 4

Рождество в Нью-Йорке – один из самых красивых праздников. Украшают не только улицы, но и витрины магазинов, которые как будто соревнуются друг с другом в креативности. В предрождественские дни Санта Клаусов приглашают во многие торговые центры, им дети рассказывают о своих заветных желаниях. В костюмах Санты в этот период ходят таксисты, промоутеры и пр. Конечно же, не обходится без рождественских ярмарок и спектаклей.

© Olga Buenaventura © Olga Buenaventura © Olga Buenaventura 1 из 3

Для большинства американцев праздник начинается в канун Рождества и во время ночной мессы. На праздничный стол чаще всего подают жаренную индейку с картофельным пюре и клюквенным соусом, ветчину.

Как украсить квартиру: 10 необычных новогодних украшений >>

Португалия, Лиссабон

A post shared by Юлия 🖤 Лиссабон • Португалия (@malyulka) on Dec 12, 2017 at 11:12am PST

В Лиссабоне украшать улицы, торговые центры и дома начинают в начале декабря. Иллюминация выглядит почти как в Москве – лампочки-звезды, мерцающие снежинки и другой рождественский декор.

Из необычного – крупные рождественские ярмарки, главным атрибутом которых считается колесо обозрения. Одна из таких – Wanderland – проходит в парке Эдуарда VII. Также в пригородах Лиссабона разбивают целые рождественские деревни, где можно насладиться праздничной атмосферой.

Как рассказывает жительница Лиссабона Мария, на Рождество у португальцев принято собираться целым семейным кланом и арендовать ресторан. Подарками обмениваются в канун Рождества, и если вас приняли в португальскую семью, то все 60 человек, которые пришли на рождественскую вечеринку, принесут вам подарок, притом подарки дарят даже котам.

А на Новый год 31 декабря португальцы идут в клубы или устраивают скромный ужин дома.

Из Москвы в Лиссабон – чем жизнь в Португалии отличается от России >>

Южная Корея, Сеул

© Дарья Тян © Дарья Тян © Дарья Тян 1 из 3

Южная Корея с начала декабря начинает вовсю готовится к празднованию католического Рождества и встрече европейского Нового года, ведь более трети всего населения – католики, рассказывает местная жительница Дарья Тян.

По ее словам, снега в этой азиатской стране практически нет. Температура на улице едва опускается до отметки минус 10 градусов, а на юге страны на несколько градусов теплее.

25 декабря в Южной Корее официально является выходным днем. На корейском языке Рождество звучит как «Мэри Кырисымасы». К празднику украшают витрины магазинов, в торговых центрах ставят елки и звучат рождественские плейлисты. В Сеуле с начала декабря проходят рождественские фестивали. Конечно, гирлянды и Санты встречаются лишь в крупных городах страны, а в таких небольших, как Вонджу в провинции Канвондо, напоминание о Рождестве можно встретить только в центре города.

Многие жители Кореи ждут праздник еще и потому, что это благодатное время для покупок. На Рождество многие торговые центры устраивают распродажи. Уже на следующий день после праздника убирают все елки и украшения, и 25 декабря уже ничто не напоминает о Рождестве.

Рождество в живописи. Смотреть на YouTube>>