РИАМО - 25 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал о планах работы регионального парламента на первый квартал 2018 года, планируется рассмотреть 38 законопроектов и провести 42 мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мособлдума также продолжит работу над законопроектами, которые ранее уже были приняты в первом или втором чтениях. Речь идет, в частности, об изменениях в закон «О наградах Московской области». Проект закона был принят в первом чтении, предлагается ввести новую профессиональную награду – почетное звание «Заслуженный ветеринарный работник Московской области», – сообщил председатель Мособлдумы.

Он также уточнил, что во втором чтении был принят законопроект «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области». В разрабатываемом документе появится понятие «Защитные зоны объектов культурного наследия». Такими защитными зонами будут являться территории, которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах которых запрещено капитальное строительство и реконструкция.

Также Брынцалов добавил, что проект закона о внесении изменений в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» был принят в первом чтении. Документом предполагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по профилактике безнадзорности, а также по выявлению и пресечению случаев склонения детей к суициду.

«Хотел бы отметить, что подмосковный парламент одним из первых в России указал на проблему регулирования продажи и потребления вейпов. Мособлдума выступила инициатором принятия на федеральном уровне соответствующих законов, ограничивающих продажу устройств по возрасту, их рекламу, а также реализацию товара в открытом доступе. В свою очередь в первом квартале следующего года дума рассмотрит проект закона, которым предлагается ограничить розничную продажу вейпов несовершеннолетним на территории Подмосковья», - уточнил спикер Мособлдумы.

По его словам, в Московской области в последние несколько лет идет активный процесс преобразований. Жители в этом заинтересованы, большинство поддерживает преобразования. В тех муниципалитетах, где уже это произошло, наблюдается положительный эффект с точки зрения социально-экономической ситуации и развития. Тем более все привилегии в селах сохраняются специальными законами.

«В следующем квартале будут рассмотрены вопросы об организации местного самоуправления на территории следующих районов: Ногинский; Лотошинский; Солнечногорский», - подчеркивается в материале.

Брынцалов также добавил, что в последнее время Мособлдумой активно обсуждаются вопросы инициативного бюджетирования. На эту тему было проведено несколько мероприятий. В рамках инициативного бюджетирования жители смогут не только формировать планы благоустройства своих городов, на которые будут расходоваться бюджетные средства, но и непосредственно участвовать в реализации проектов, в том числе путем софинансирования.

«Уверен, что это найдет особый отклик у наших жителей. В связи с актуальностью данной темы, парламент рассмотрит законопроект «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области». Документом устанавливаются правовые основы для внедрения дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении», - сказал председатель Мособлдумы.

Он также отметил, что в первом квартале 2018 года будут рассмотрен законопроект о внесении поправок в закон «О местном референдуме в Московской области», который предлагается дополнить нормой, согласно которой, если участник референдума является инвалидом и в связи с этим не может самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума.

В том числе обсудят изменения в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», которые предполагают предоставление права одному из родителей в многодетной семье бесплатного проезда на транспорте.

Изменениями в КоАП Московской области предполагается установить административную ответственность за нарушение требований к некапитальным объектам; изменить административную ответственность работодателей за невыполнение ими обязанности по созданию или выделению квотируемых рабочих мест; увеличить штраф за безбилетный проезд и нарушение требований к маршрутам регулярных перевозок;

Кроме того, в законе «О благоустройстве в Московской области» предлагается установить требования к автомобильным стоянкам; скорректировать требования к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения. Изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» предполагают установить требования к водителям такси и перевозчикам. Изменениями в закон «О государственной политике в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области» предлагается уточнить понятие «туристский информационный центр».

Всего в первом квартале 2018 года планируют рассмотреть 38 законопроектов.

Помимо этого, будет проведен мониторинг правоприменения закона «О сельских старостах в Московской области» и закона «О поддержке территориального общественного самоуправления в Московской области».

«Несмотря на то, что Год экологии в России подошел к концу, Мособлдума продолжит уделять особое внимание данной сфере. Так, будет проведен круглый стол, на котором обсудят первые итоги внедрения раздельного сбора мусора на территории Московской области. Состоится выездное заседания профильного Комитета по вопросу перспектив рекультивации полигона «Торбеево», - уточнил Брынцалов.

Планируется, что всего Мособлдумой будет проведено 42 мероприятия.