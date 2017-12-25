РИАМО - 25 дек. Стаж водителя автобуса, который въехал в подземный переход на западе Москвы днем в понедельник, составляет 32 года, в «Мострансавто» он работает уже 17 лет, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Авария произошла с участием автобуса «Мострансавто» (маршрут №818 Сколково – метро «Славянский бульвар») в районе 14:30. Аатобус - ЛИАЗ - 5292.60, выпущен в 2016 году, в эксплуатации с 2017 года. <…> Водитель автобуса 1959 года рождения, водительский стаж с 1985 года. Работает в «Мострансавто» с 2000 года, гражданство РФ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают все экстренные службы. Предварительные причины ДТП устанавливаются.

На место происшествия выехали представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и перевозчика «Мострансавто». Пострадавшим компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО.

В понедельник на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса «Мострансавто», начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>