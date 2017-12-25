РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Сотрудники службы-112 зафиксировали два случая телефонного хулиганства в городском округе Люберцы с 18 по 24 декабря, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в службе-112 было зафиксировано два факта телефонного хулиганства, связанных со звонками о заложенных устройствах в гимназии №18 в Томилине и в Торговых рядах на улице Инициативная, дом №7Б. После проведенных проверок факты наличия взрывных устройств не подтвердились», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в первом случае злоумышленником оказался школьник. По второму случаю идет проверка, звонок на службу-112 поступил с 16-значного номера.

«На прошедшей неделе в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 7 692 обращения, из них 463 – на горячую линию администрации и 7 229 – по единому номеру 112. На горячую линию администрации 18 обращений поступило по вопросам работы ЖКХ, 56 – по вопросам экологии, 3 обращения связаны с работой уличного освещения, 7 – с вопросами благоустройства, 2 – нарушение общественного порядка и борьбы с бездомными животными», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в службу-112 за прошлую неделю поступило 3 012 обращений по вопросам оказания скорой помощи, 1 654 – полиции и ГИБДД, 41 – связано с работой пожарных и спасателей и 33 – специалистов аварийно-газовой службы. На минувшей неделе служба работала в штатном режиме, время реагирования в соответствии с нормативами. В выходные и праздничные дни служба-112 и ЕДДС будут работать в усиленном режиме.

«Всего с начала года в службу-112 Люберец поступило более 360 тысяч обращений. По итогам 2017 года в Московской области мы находимся в тройке муниципальных образований-лидеров: первое место – у Люберец, второе –у Одинцовского района, третье – у Химок», – заключил Ружицкий.