РИАМО - 25 дек. Автобусы временно не останавливаются на остановке рядом с местом крупной дорожной аварии на Славянском бульваре в Москве, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области.

На месте смертельной аварии с автобусом работают полиция, поисково-спасательный отряд, пожарные и медики скорой помощи. Рядом с переходом скопилось большое количество людей, которые снимают последствия аварии на телефоны. Полиция просит зевак разойтись. Проход по переходу ограничен.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>