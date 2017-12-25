РИАМО - 25 дек. На место аварии в подземном переходе на станции метро «Славянский бульвар» в Москве выехали представители Ространснадзора, сообщается на сайте ведомства.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области.

«На место аварии выехали заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов, врио начальника управления Госавтодорнадзора по Москве Сергей Преображенский и начальник Южного отдела автотранспортного надзора Москвы Центрального МУГАДН Андрей Костин для получения первичной информации об обстоятельствах происшествия», - говорится в сообщении.

В результате ДТП ранено 15 человек, пять погибло. Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции.

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