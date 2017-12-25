РИАМО - 25 дек. Полицейские, работающие на месте смертельного ДТП на западе Москвы, просят зевак разойтись и не мешать проходу.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

Как передает корреспондент РИАМО, сейчас место происшествия оцеплено. Сотрудники полиции через громкоговоритель просят граждан проходить мимо быстрее.

По словам сотрудника МВД России, авария произошла из-за гололеда. «Сколько человек пострадало, пока еще неизвестно», - добавил он.

Одна из женщин, находящихся рядом с местом аварии, сказала РИАМО, она не может найти своего ребенка.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>