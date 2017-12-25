РИАМО - 25 дек. Жители Подмосковья смогут запускать фейерверки и салюты на 335 специальных площадках, расположенных в различных муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В преддверии новогодних праздников на территории Подмосковья определено 335 специальных площадок, на которых будет разрешено осуществлять запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий. Адресный список площадок на территории Подмосковья, на которых будет разрешен запуск пиротехнических изделий, будет размещен на сайте ГУ МЧС по Московской области. На всех этих площадках в период празднования Нового года будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений и правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

Осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных для этого площадок будет запрещено.

«В преддверии новогодних праздников силами сотрудников ГУ МЧС по Московской области, ГКУ «Мособлпожспас», правоохранительных органов и добровольцев были проведены профилактические рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий, проверка соблюдений правил безопасности их хранения и реализации, а также большое количество профилактических мероприятий с населением на тему правильного использования пиротехники», - отметил Пестов.