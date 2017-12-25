РИАМО - 25 дек. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии с автобусом, въехавшим в подземный переход на западе столицы.

«Страшное ДТП унесло жизни москвичей. Самые глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Шапошников в Twitter.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области.

Ранее свои соболезнования близким и родным погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин.