РИАМО - 25 дек. В канун Нового года Московский зоопарк закроется в 15:00, попасть на территорию посетители смогут до 14:00, сообщается на официальном сайте зоопарка.

«В последний день уходящего года, 31 декабря, в Московском зоопарке будет короткий рабочий день. В канун главного зимнего праздника посетители смогут осмотреть экспозиции с 09:00 до 15:00. Кассы и вход закроются в 14:00. После этого зоопарк будет работать только на выход», - говорится в сообщении.

В дни новогодних каникул, с 1 по 8 января, зоопарк будет работать в обычном для зимнего сезона режиме. Гулять по территории можно с 09:00 до 17:00. Билетные кассы будут открыты до 16:00.

С 2 по 8 января посетителей Московского зоопарка приглашают на премьеру постановки «Щелкунчик и Мышиный король». В основу спектакля лег сюжет одноименной повести-сказки немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Место действия изменено – события будут разворачиваться в зоопарке. Именно поэтому вместо традиционных кукол и новогодних персонажей зрители увидят животных. Языком драмы, современного танца и балета артисты расскажут историю дружбы человека и зверей, а также об их влиянии друг на друга.