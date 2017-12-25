РИАМО - 25 дек. Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что в городе сохранятся сильные порывы ветра до 15 метров в секунду до вечера понедельника, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в Москве – минус 4 – минус 6, по области до 7 мороза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Днем на большей части территории Москвы зафиксировали порывы ветра до 12 метров в секунду, температура воздуха составляет от почти минус 4 градусов до минус 2,6 градуса. В Зеленограде – минус 4,8 градуса – минус 3,9 градуса, в новой Москве местами идет слабый снег, температура – минус 3,5 – минус 3 градуса, порывы ветра достигают 15 метров в секунду.