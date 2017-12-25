РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Пробка длиной более семи километров образовалась на Новорязанском шоссе в подмосковных Котельниках, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно предоставленным данным движение по Новорязанскому шоссе в сторону поселения Октябрьский Люберец затруднено. Длина пробки составляет более 7 километров. На данный момент дорожная ситуация ухудшается из-за снегопада, сервис прогнозирует увеличение пробок в час пик до 10 баллов.

Движение также затруднено в самом поселении Октябрьский. Там длина пробки составляет около четырех километров. Пробки зафиксированы и на Октябрьском проспекте в Люберцах. Также движение немного затруднено на улицах Мира и Хлебозаводской. Значительные пробки отмечаются на улице Кирова. В поселении Томилино городского округа Люберцы на улице Гаршина образовался затор протяженностью 2,8 километра.

На внешней стороне МКАД возникла пробка протяженностью 6,8 километров. В Дзержинском образовались заторы на улицах Поклонной и Академика Жукова.