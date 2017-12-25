РИАМО - 25 дек. Тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-736 «Светлана» начал проходку правого перегонного тоннеля Кожуховской линии Московского метрополитена от переходной камеры до станции «Косино», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«ТПМК «Светлана» предстоит построить 683 метра тоннеля Кожуховской линии. Завершение проходки в соответствии с графиком планируется весной 2018 года», - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, с помощью ТПМК Herrenknecht S-736 был построен левый перегонный тоннель от переходной камеры до станции «Косино». Его проходка завершилась в ноябре текущего года. И, в том месте, где трасса тоннеля проходила под действующей Таганско-Краснопресненской линией (ТКЛ), строительство тоннеля велось под особым контролем с остановкой движения на участке ТКЛ от станции «Выхино» до станции «Котельники».

На завершающем этапе строительства правого перегонного тоннеля, «Светлана» также пройдет под действующими тоннелями ТКЛ.

«При строительстве правого перегонного тоннеля все необходимые мероприятия, в том числе включающие проведение круглосуточного мониторинга за состоянием действующих тоннелей ТКЛ и строящегося тоннеля КЖЛ, будут проведены», - подчеркнул Газизуллин.

Завершить строительство Кожуховской линии метрополитена планируется в 2018 году.

Как отмечал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, это одна из самых сложных в строительстве линий подземки. С открытием «розовой» ветки значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.

На «розовой» ветке возведут восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На шести их них запланировано строительство транспортно-пересадочных узлов.