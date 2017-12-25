РИАМО - 25 дек. Загруженность дорог Москвы днем в понедельник составляет восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, наблюдаются затруднения в движении на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Традиционно осложнено движение в центре города: Новый Арбат, Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Пятницкая и ряд других. На некоторых участка скорость потока упала до трех километров в час.

Восьмибалльная загруженность сохраниться до 18:00, к 19:00 прогнозируется девять баллов.

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с небольшими осадками, минимальная температура воздуха составит минус 9 градусов. 31 декабря температура воздуха составит до минус 3 градусов, также ожидается небольшой снег и слабый южный ветер.