РИАМО - 25 дек. В Москве из-за дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом у станции метро «Славянский бульвар» временно закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом подмосковного перевозчика в районе станции метро «Славянский бульвар», - отмечается в сообщении.

Кроме того, движение в обоих направлениях сильно затруднено в связи с аварией. На месте работают оперативные службы.

«Возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб. Просим водителей объезжать данный участок по Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», - заключается в сообщении.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.