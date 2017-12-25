РИАМО - 25 дек. На месте смертельной аварии с автобусом на западе Москвы работают полиция, поисково-спасательный отряд, пожарные и медики скорой помощи, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На место происшествия приехали автомобили различных служб, приземлился вертолет. Кроме того, прибыл грузовик «Московского паркинга». Также скопилось большое количество людей, которые снимают последствия аварии на телефоны. Проход по переходу, в который въехал автобус, ограничен.

Днем в понедельник пассажирский автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве, по предварительным данным, погибли четыре человека. Автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто», сотрудники предприятия выехали на место происшествия. На место ДТП также направлены три санитарных вертолета.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>