РИАМО (ЕГОРЬЕВСК) - 25 дек. В подмосковном Егорьевске в понедельник открылось новое пожарное депо на улице Рязанской, передает корреспондент Егорьевского информагентства.

По данным агентства, пожарное депо построили в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». На торжественной церемонии открытия присутствовал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов и заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Благодаря губернаторской программе сегодня (25 декабря – ред.) открыто новое пожарное депо. Уже сегодня сотрудники пожарной части №216 заступят на дежурство», – сказал Пестов.

Он добавил, что в новом депо разместится пожарная часть №216, которая до этого базировалась на улице Тельмана вместе с частью №217.

По информации агентства, в зону ответственности пожарной части №216 входит четвертая часть города и девять населенных пунктов, в том числе 1, 5, 6 микрорайоны, территория от улицы Рязанской до улицы Владимирской. С переездом пожарной части на новое место дислокации время прибытия пожарных в районы выезда сократится. В новом пожарном депо созданы все условия для работы: просторный гараж на 4 машины, учебный класс, комната для отдыха, приема пищи, сушки одежды, раздевалка, тренажерная комната.