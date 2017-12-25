РИАМО - 25 дек. Пять человек погибли в результате въезда пассажирского автобуса в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» в столице, троих госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города.
Как уточняется в сообщении, в ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего – водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства.
Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции.
Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>
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