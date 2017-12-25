РИАМО - 25 дек. Свыше 30 тысяч схем, указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов навигации обновят в столичной подземке в связи с открытием станции метро «Ховрино», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В Московском метрополитене началась масштабная кампания по замене навигации в связи с открытием новой станции «Ховрино». Будут обновлены более 30 тысяч схем, указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов навигации в вестибюлях и на платформах станций метро, МЦК и в подвижном составе», - говорится в сообщении.

На схемах и указателях появится станция «Ховрино», а обновленные маршрутно-путевые полосы помогут пассажирам быстро и без труда сориентироваться в метрополитене, чтобы совершить удобную пересадку и доехать до новой станции метро. Масштабное обновление навигации в метро и на МЦК будет проведено в течение месяца после открытия новой станции Замоскворецкой линии.

«Ввод новой станции метро всегда предполагает большую сопутствующую работу, в том числе по обновлению навигации. Так, только в подвижном составе метро нам предстоит заменить более 25 тысяч схем, а в поездах МЦК – 600 схем. Внимательные пассажиры уже начали замечать обновленные лайтбоксы на станциях Замоскворецкой линии, на которых появилась новая станция, но ее название пока скрыто», - отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как добавляется в сообщении, станция метро «Ховрино» станет 23-й по счету на Замоскворецкой линии и 207-й в столичном метрополитене в целом. После ее открытия метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района.

Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ей будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. При этом станция «Речной вокзал» разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик – на 25%. Открытие станции запланировано на 29 декабря.