РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. В понедельник глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации вручил почетную грамоту от министерства ЖКХ Московской области директору ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ЛГЖТ) Мамеду Азизову за победу в конкурсе «Лучший двор Подмосковья», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Генеральному директору ОАО «ЛГЖТ» Мамеду Азизову вручается почетная грамота министерства ЖКХ Московской области за первое место в конкурсе «Лучший двор Подмосковья» в группе «Городские поселения и округа с населением от 100 тысяч человек и более» и сертификат на получение снегоуборщика», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в соответствии с распоряжением министерства ЖКХ Московской области, в регионе в 2017 году проходил смотр-конкурс «Лучший двор Подмосковья» по трем группам в зависимости от количества жителей населенного пункта.

«По итогам трех этапов конкурса, которые проходили на протяжении 2017 года, в группе «Городские поселения и округа с населением от 100 тысяч человек и более» победителем стал двор дома №8 корпус 3 по Октябрьскому проспекту в Люберцах», – пояснил Ружицкий.

В ходе доклада он также добавил, что за период с 15 по 21 декабря сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора выписали 75 постановлений на общую сумму 74 тысячи рублей за ненадлежащее состояние и содержание территорий. Внештатные сотрудники вынесли 11 постановлений на общую сумму 30 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленном месте.

«Завершены работы по новогоднему оформлению территории городского округа. Люберцы полностью готовы к празднованию Нового года и Рождества», – заключил Ружицкий.