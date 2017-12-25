РИАМО - 25 дек. Движение на Кутузовском проспекте в Москве рядом со станцией метро «Славянский бульвар», где днем в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход, в настоящей момент затруднено в обе стороны, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Днем в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда – водитель автобуса не справился с управлением, после того как его занесло на скользкой дороге.

«На Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» затруднено движение из-за аварии с автобусом подмосковного перевозчика – просим объезжать данный участок», - говорится в сообщении.

На Кутузовском проспекте движение затруднено в обе стороны. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы экстренных служб.

Водителей просят объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>