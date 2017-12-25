РИАМО – 25 дек. Версия теракта в качестве причины въезда пассажирского автобуса в подземный переход на западе Москвы не рассматривается, сообщает в понедельник РИА Новости.

Днем в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. В Telegram-канале Mash сообщалось о 15 пострадавших. Кроме того, четыре человека погибли. По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда – водитель автобуса не справился с управлением, после того, как его занесло на скользкой дороге.

«Это не теракт», - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

СМИ ранее сообщили, что за рулем автобуса находился 58-летний Виктор Тихонов. С утра его, как обычно, проверили на алкоголь – он был трезв.

Автобус въехал в пешеходный переход в Москве. ВИДЕО >>