РИАМО - 25 дек. В адрес Госадмтехнадзора Московской области поступила благодарность от пожилой жительницы подмосковного Звенигорода, которая на протяжении 1,5 лет страдала от шумных ремонтных работ в неурочные часы, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

В письме заявительница поясняла, что ранее неоднократно пыталась воззвать к совести владельцев помещения, говоря, что ей тяжело переносить постоянный шум строительной техники. Однако просьбы пенсионерки не были услышаны. Отчаявшаяся женщина обращалась в разные ведомства, однако полностью решить проблему не удавалось.

«Переломить ситуацию и добиться понимания от шумного соседа удалось только после того, как женщина обратилась за помощью в Одинцовский территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области», - сказала Витушева.

Инспекторы Госадмтехнадзора выехали на место вместе с сотрудниками полиции. В ходе выезда они провели разъяснительную работу со строителями, напомнив им о предусмотренных административным законодательством «тихих часах» и потребовав осуществлять строительные работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

«По словам женщины, проведенная работа привела к полной перемене обстановки: шумные работы прекратились. Полтора года до этого она образно назвала в письме «настоящим адом» и «бомбежкой», - подчеркнула глава ведомства.

Она отметила, что территориальный отдел будет держать под контролем ситуацию и в случае возобновления шумных работ привлечет производителей к административной ответственности по всей строгости закона.