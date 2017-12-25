РИАМО - 25 дек. Три санитарных вертолета вылетели на место крупной аварии на Славянском бульваре на западе Москвы, где автобус въехал в подземный переход и сбил людей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем в понедельник пассажирский автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве, по предварительным данным, погибли четыре человека. Автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто», сотрудники предприятия выехали на место происшествия.

«Сразу три санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели по вызову на ДТП с участием автобуса и пешеходов по адресу: Кутузовский проспект, 57», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация уточняется.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве>>