РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. МУП «Водоканал» подмосковного Подольска завершил реконструкцию и перевел на дистанционный режим работы очистные сооружения в микрорайоне Львовский, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

Реконструкция канализационной насосной станции №6 микрорайона Львовский проходила в текущем году в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы.

«В ходе реконструкции были реализованы работы по замене технологического оборудования: установлены энергоэффективные электронасосные агрегаты, реконструировано вводно-распределительное устройство, проведены отделочные работы здания и производственных помещений. Также было выполнено благоустройство земельного участка. В результате был обеспечен дистанционный режим эксплуатации КНС№6 – без присутствия обслуживающего персонала, с выводом данных в диспетчерский пункт очистных сооружений», – говорится в сообщении.

После завершения работ по реконструкции Государственный строительный надзор Московской области провел проверку, в ходе которой отметил, что проведенные мероприятия позволяют обеспечить надежную работу системы канализования в микрорайоне Львовский, поселке Молодежный и на прилегающих территориях.