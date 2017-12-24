РИАМО – 23 дек. Партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержат кандидатуру Владимира Путина, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия «Справедливая Россия» своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина», - сказал лидер партии Сергей Миронов.

Он пояснил, что представители партии войдут и в инициативную группу, и в те или иные штабные структуры.

Как сообщил ранее источник агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от какой-то партии. Таким образом, у эсеров не будет собственного кандидата на президентских выборах.

О его поддержке уже заявил Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия».

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.