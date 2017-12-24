РИАМО - 24 дек. Строение горело в поселке Чкаловский Щелковского района Подмосковья, к его тушению привлекли 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В материале отмечается, что в воскресенье в 19:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Щелковский район, поселок Чкаловский, улица Жуковского, дом 2.

«В 19:47 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.