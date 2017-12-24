РИАМО - 24 дек. Сотрудники метро раздали пассажирам более 600 литров бесплатного чая возле станций метро «Сокол» и «Речной вокзал» за двое суток, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

За эти выходные, 23 и 24 декабря, сотрудники метро раздавали пассажирам горячий чай возле станций метро «Сокол» и «Речной вокзал» на время закрытия участка Замоскворецкой линии.

«В общей сложности было роздано более 600 литров горячего напитка», - говорится в сообщении.

Для присоединения станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро 23 и 24 декабря временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда курсируют только до станции «Сокол». Для интеграции станции «Ховрино» в действующую сеть метрополитена специально были выбраны выходные, поскольку в эти дни пассажиропоток значительно ниже, чем в будни.