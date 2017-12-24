РИАМО - 24 дек. В Геральдический регистр региона внесли гербы и флаги всех школ подмосковных Химко, которые разрабатывались с участием рабочей группы из директоров, педагогов и учащихся, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Химки стали первым муниципалитетом Подмосковья, в школах которого была разработана и внедрена геральдика – уникальные гербы и флаги. Проект реализовывался под руководством исполнительного директора правления Союза геральдистов России Константина Моченова. Герб каждой школы создавался также при участии рабочей группы из директоров, педагогов и учащихся.

«Уникальная символика разработана для 33 школ Химок. Теперь гербы и флаги официально внесены в Геральдический регистр Московской области. Торжественная церемония вручения руководству школ свидетельств состоялась в школе № 26», - говорится в сообщении.

Учебные учреждения, которые были построены много лет назад, уже имели свои эмблемы. Однако, идея внедрить во все образовательные учреждения округа индивидуальную символику принадлежит главе Химок Дмитрию Волошину.

«В этом году нам удалось реализовать множество интересных, уникальных проектов и идей. Некоторые по праву можно считать прорывными. Теперь герб – это визитная карточка каждой школы. Юные химчане должны знать не только историю округа, но и школы, в которой они учатся. Образование в Химках занимает лидирующие позиции в регионе. Мы должны держать высокую планку и двигаться только вперед», - сказал Волошин.

Геральдику можно увидеть не только на зданиях школ, но и на флагах. Кроме того, теперь каждая школа имеет свой девиз, например, «Познание бесконечно» или «Делай невозможное».

На гербах изображены различные элементы, причем не только традиционные символы образования и мудрости, такие как чернильница, ручки, яблоко Ньютона, но и животные.