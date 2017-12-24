РИАМО - 24 дек. В подмосковных Химках сделали более 300 елочных игрушек в рамках благотворительной акции «Зимнее волшебство», подарки достанутся пожилым людям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Химках завершилась творческая благотворительная акция «Зимнее волшебство». Акция проводилась с 29 ноября по 15 декабря Молодежным парламентом при совете депутатов Химок. За это время жители Химок изготовили более 300 елочных игрушек, которые в преддверии Нового года подарят людям пожилого возраста, а часть — украсит главную городскую елку», - говорится в сообщении.

Молодежный парламент при совете депутатов Химок выступил инициатором проведения творческой благотворительной акции «Зимнее волшебство». Акция проводилась среди учащихся общеобразовательных учреждений и жителей Химок по трем возрастным категориям.

Организаторы отметили призами авторов лучших елочных игрушек в трех возрастных категориях. Ими стали Георгий Журавлев (школа №14), Артем Кошман (лицей №15) и Оксана Сдобникова (школа №18).