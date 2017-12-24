РИАМО - 24 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в подмосковной Дубне, к тушению привлекали 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В материале отмечается, что в воскресенье в 17:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Дубна, улица Дачная, дом 6, квартира 8.

«В 18:35 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.