РИАМО – 24 дек. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список молодых открытий Лиги чемпионов в 2017 году, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В список вошли: Эдерсон Мораес («Бенфика»/«Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Бенфика»/«Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»/«ПСЖ»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Димитри Оберлен («Базель»)», - говорится в сообщении.

При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен быть не старше 24 лет и дебют в турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.