РИАМО - 25 дек. Время работы маршрутов автобусов №895к и троллейбусов №17 в столице изменится с понедельника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 25 декабря 2017 года изменяется время работы маршрута №895к метро «Теплый Стан» — «Улица Липовый Парк, 4», — говорится в сообщении.

Первые автобусы будут отправляться от метро «Теплый Стан» в 05:22 вместо 05:28, а от остановки «Улица Липовый Парк, 4» — в 05:45 вместо 05:52.

Последние троллейбусы №17 «Озерная улица» — «Киевский вокзал» с 25 декабря продлят работу. От Киевского вокзала по рабочим дням они будут отходить в 00:38 вместо 00:07, а от Озерной улицы — в 01:23 вместо 00:54.