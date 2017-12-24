РИАМО – 24 дек. Прощание с выдающимся ученым Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Доктор филологических наук и академик РАН Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни

«Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем», - сказал декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

Он также отметил, что вклад Зализняка в науку был огромен. По его словам, роль, которую ученый сыграл в изучении Новгорода, берестяных грамот, позволяет расширить и увеличить знания о Новгороде.

«Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал. Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны — действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры», — сказал Тучков.

Андрей Зализняк — лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследованию новгородских берестяных грамот. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи «Слова о полку Игореве».