РИАМО - 25 дек. Время отправления автобусов от платформы «Отдых» от подмосковного аэропорта «Жуковский» и обратно будет скорректировано с понедельника в связи с изменениями в расписании авиарейсов, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«С 25 декабря 2017 года в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта Жуковский, изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» – аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых», - говорится в сообщении.

В понедельник, 25 декабря, отменены следующие автобусные рейсы: от платформы «Отдых» в 06:10; от аэропорта Жуковский - 06:35. Во вторник, 26 декабря, изменено время отправления от платформы «Отдых» вместо 12:00 автобусный рейс будет отправляться в 11:50, вместо 12:50 будет отправляться в 12:40; от аэропорта «Жуковский» - вместо 12:25 будет отправляться в 12:15.

В четверг, 28 декабря, дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 09:55, 10:25, 10:50, 21:00; от аэропорта «Жуковский» в 10:00, 10:50, 11:20, 21:30. А 30 декабря: от платформы «Отдых» в 12:00, 12:50, от аэропорта «Жуковский» в 12:25, 13:15.

Аэропорт «Жуковский» – новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.