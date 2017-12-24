РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске в традиционном празднике зажжения огней и гирлянд на новогодней елке приняли участие около 5 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.



В воскресенье на площади Славы с 17:00 проходил традиционный праздник В мероприятии приняли участие различные творческие коллективы округа, а также сотрудники домов культуры.



«Мы рады, что жители округа уже взяли для себя в традицию отмечать встречу Деда Мороза. Сегодня все улыбались, веселились, многие пришли на праздник вместе с детьми. В завершение праздника для гостей состоялся праздничный фейерверк, который длился 9 минут. Всего праздник посетили около 5 тысяч человек»,- сказал Денисов.



В рамках мероприятия все желающие могли принять участие в различных конкурсах, дети водили хороводы, а члены клуба служебного собаководства «Амиго» продемонстрировали своих подопечных.



Также праздничные мероприятия, посвященные зажжению огней на новогодних елках проходили в микрорайонах Львовский и Климовск.