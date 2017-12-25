РИАМО - 25 дек. Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут увидеть премьеру балета «Золушка» с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На фестивале «Путешествие в Рождество» – громкая премьера! 25 декабря в 19:00 в фестивальном Ледовом театре в Новопушкинском сквере впервые покажут ледовый балет «Золушка». Главные роли в сказочном спектакле на волшебную музыку Иоганна Штрауса сыграют олимпийская чемпионка в танцах на льду, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Навка и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду, постановщик всех ледовых балетов фестиваля Петр Чернышев», - говорится в сообщении.

Также в премьере «Золушки» примут участие литовские фигуристы, многократные чемпионы Литвы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

В дни фестиваля новинку сезона в Ледовом Театре покажут 16 раз: 25 и 26 декабря (в 19:00), а также с 1 по 7 января (в 16:30 и 19:00).

Главный новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется в Москве в пятницу и продлится до 14 января 2018 года, его главной темой станет театр. Всего в столице откроются 83 площадки – в центре, в девяти московских парках и в каждом округе, с ледяными горками, катками, снежными тирами, сувенирными лавками и угощениями.