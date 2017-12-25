РИАМО - 25 дек. Дневной электропоезд Савелово – Москва будет останавливаться на станции «Хлебниково» Савеловского направления Московской железной дороги в подмосковном Долгопрудном с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 25 декабря для удобства пассажиров пригородный электропоезд №6319 сообщением Савелово – Москва станет делать дополнительную остановку на остановочном пункте «Хлебниково», - говорится в сообщении.

В рейс от станции «Савелово» электричка будет отправляться по расписанию – в 16:37, по новому графику остановка на остановочном пункте «Хлебниково» – в 18:21, а время прибытия в Москву – в 18:51.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).