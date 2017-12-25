РИАМО - 25 дек. В доме правительства Московской области в понедельник пройдет награждение лучших учителей и лучших школ региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Как уточняется в материале, около 200 директоров и учителей подмосковных школ, директоров и педагогов колледжей и техникумов, студентов вузов области соберутся в одном зале, где поделятся своими достижениями за год.

«Министр образования Московской области Марина Захарова вручит награды 100 школьным учителям – победителям конкурса на поощрение лучших учителей в 2017 году, лауреатам премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2017 году, лауреатам областного конкурса «Лучший детский сад», лауреатам рейтинга лучших школ 2016-2017 года», - говорится в сообщении.

Также в программе церемонии награждение лауреатов конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» в 2017 году и конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация Московской области».

Студенты подмосковных вузов также получат свои награды, в течение всего периода проведения ЕГЭ-2017 ребята были общественными наблюдателями экзаменов. Подмосковные студенты выходили в пункты проведения экзаменов и контролировали ход проведения ЕГЭ. 34 студента Московской области отмечены благодарственными письмами Рособрнадзора и Российского Союза Молодежи.