РИАМО - 24 дек. Пожарные смогли ликвидировать возгорание в квартире многоэтажного дома в Зеленограде, в результате происшествия есть пострадавший, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В воскресенье в 18:23 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Зеленоград, корпус 164, где происходит пожар в одной из квартир в многоэтажном жилом доме. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек. К сожалению, имеется пострадавший», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 18:45 пожар был локализован, а в 19:01 – ликвидирован.