РИАМО - 25 дек. В Москве на участке улицы Дмитриевского в районе дома №9 с понедельника будет полностью перекрыто движение в связи с продлением сроков строительства инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие на участке: улица Дмитриевского в районе дома №9 с 25 декабря 2017 года по 15 августа 2018 года круглосуточно», - говорится в сообщении.

Движение транспорта будет перекрываться полностью с его перепуском.