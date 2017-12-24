РИАМО - 24 дек. Молодой человек с предметом, похожим на револьвер, попытался ограбить магазин в подмосковном Щелкове, его задержали сотрудники полиции, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 23 декабря в 22:46 в дежурную часть поступило сообщение о срабатывании сигнализации, расположенной по адресу: Щелково, улица Талсинская.

«Нарядом, прибывшим на место происшествия в 22:49, был задержан молодой человек, который в 22:44 в маске вошел в помещение магазина, угрожая предметом, похожим на револьвер, продавцу магазина и охраннику, пытался открыто похитить имущество, принадлежащее магазину», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».