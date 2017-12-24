РИАМО - 24 дек. Пожарные тушат возгорание в квартире многоэтажного жилого дома в Зеленограде, было спасено девять человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 18:23 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Зеленоград, корпус 164, где происходит пожар в одной из квартир в многоэтажном жилом доме. Площадь пожара выясняется.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 18:45 пожар был локализован.