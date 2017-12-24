РИАМО - 24 дек. Полицейские изъяли почти 3 грамма героина у мужчины в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго декабря в 16:40 у дома в селе Ильинское городского округа Красногорск сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции мужчина, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,99 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».