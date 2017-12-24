РИАМО - 24 дек. Неизвестный украл автомобиль Nissan Murano стоимостью 1,5 миллиона рублей от дома в подмосковном Красногорске, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего декабря в 10:18 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1976 года рождения с сообщением о том, что с 21:00 22 декабря до 09:00 23 декабря от дома в городском округе Красногорск неизвестный похитил ее автомашину Nissan Murano 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.