РИАМО - 24 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в строении в Волоколамском районе Подмосковья, к тушению привлекали 15 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 12:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Волоколамский район, улица Ленина, дом 44а.

«В 13:34 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек.