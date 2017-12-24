РИАМО - 24 дек. Пьяная ссора мужчины и женщины в Дмитровском районе Подмосковья закончилась для последней в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго декабря в 16.33 с улицы Молодежная в селе Подъячево Дмитровского района бригадой скорой помощи доставлена и госпитализирована в ГБУЗ МО «Дмитровская РБ» женщина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД хозяин дома. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.