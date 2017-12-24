РИАМО - 24 дек. Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры в подмосковном Подольске, полицейские задержали подозреваемого, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 23 декабря в 14:00 в квартире дома на улице Циолковского в городском округе Подольск обнаружен труп.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД хозяин квартиры. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».